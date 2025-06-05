С громкой сенсацией: определились полуфиналисты Roland Garros-2025 у мужчин и женщин

Лоис Буассон / © Associated Press

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Стали известны все полуфинальные пары Roland Garros-2025 в мужском и женском одиночном разрядах.

Громкой сенсацией четвертьфинальной стадии стала победа 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон над "нейтральной" теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой.

Украина не будет представлена в полуфинале грунтового мэйджора. Элина Свитолина остановилась в четвертьфинале, уступив экс-первой ракетке мира польке Иге Швентек, которая выиграла четыре из пяти последних турниров Roland Garros.

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Результаты 1/4 финала Roland Garros-2025 (женщины)

Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 7:6, 6:3

Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (Польша) – 1:6, 5:7

Мирра Андреева – Лоис Буассон (Франция) – 6:7, 3:6

Мэдисон Киз (США) – Кори Гауфф (США) – 7:6, 4:6, 1:6

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Полуфинальные пары Roland Garros-2025 (женщины)

Арина Соболенко – Ига Швентек (Польша)

Лоис Буассон (Франция) – Кори Гауфф (США)

Результаты 1/4 финала Roland Garros-2025 (мужчины)

Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания) – 0:6, 1:6, 4:6

Лоренцо Музетти (Италия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

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Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Янник Синнер (Италия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 7:5, 6:0

Полуфинальные пары Roland Garros-2025 (мужчины)

Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

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Полуфинальные матчи женского турнира Roland Garros-2025 состоятся 5 июня, а мужского – 6 июня.

Женский финал запланирован на 7 июня, мужской – 8 июня.

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Ранее сообщалось, сколько денег Свитолина и другие украинки заработали на Roland Garros-2025.

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