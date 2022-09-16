С играющими в России футболистами: соперник сборной Украины объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций

Главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос объявил состав команды, который будет готовиться к предстоящим поединкам Лиги наций с командами Украины и Ирландии.

Сборная Армении по футболу начинает подготовку к заключительным поединкам Лиги наций -2022/2023 с Украиной и Ирландией и объявила состав национальной команды.

В заявку попали 25 игроков. Среди них есть футболисты, играющие в чемпионате страны-агрессора.

Состав сборной Армении:

Вратари : Давид Юрченко, Станислав Бучнев (оба — "Пюник"), Арсен Бегларян ("Урарту");

Защитники : Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (оба — "Анортосис", Кипр), Андре Чалишир ("Силькеборг", Дания), Жорди Арарат ("Индепендьенте Медельин", Колумбия), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Арарат"), Жирайр Маргарян ("Урарту"), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (оба — "Арарат-Армения");

Полузащитники и нападающие : Хорен Байрамян ("Ростов", РФ), Эдуард Сперцян ("Краснодар", РФ), Эдгар Бабаян ("Раннерс", Дания), Тигран Барсегян ("Слован", Словакия), Ваан Бичахчян ("Погонь")., Польша), Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба — "Пюник"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Карен Мурадян ("Арарат- Армения"), Сергей Мкртчян ("Урарту"), Сероб Галстян ("Арарат").

24 сентября Армения сыграет в Ереване с Украиной, а 27 сентября в Дублине – с Ирландией.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице следуют Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели меньше на одну игру.

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