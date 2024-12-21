С игрушкой-талисманом: Усик прибыл на бой-реванш против Фьюри (фото)

Украинский боксер всего через несколько часов выйдет в ринг.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где проведет бой-реванш с британским экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

В руках украинский боксер держал талисман – игрушечного ослика по имени Лелик, которого ему дала дочь.

Александр Усик / Фото: instagram.com/matchroomboxing

"Это игрушка моей дочери. Она дала его мне, чтобы он был моим талисманом. Моя дочь сказала: "Он должен быть рядом с тобой". Поэтому он всегда рядом со мной", – рассказывал Усик.

Усик и Фьюри в реванше будут биться за все титулы, которыми сейчас владеет украинский боксер. В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку раньше Александр отказался от пояса IBF. Новым обладателем этого титула стал британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри. Поединок начнется ориентировочно в 01:00 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

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