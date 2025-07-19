С игрушкой-талисманом: Усик прибыл на "Уэмбли" на реванш с Дюбуа (видео)

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на бой-реванш с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Украинский боксер приехал на арену "Уэмбли" в Лондоне, где сегодня, 19 июля, состоится его поединок с британцем. С собой Александр традиционно взял на фарт особенный талисман – игрушечного ослика по имени Лелик, которого ему дала дочь.

Вечер бокса на "Уэмбли" стартовал в 19:00 по киевскому времени. В настоящее время идут поединки андеркарда, главный бой между Усиком и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте начнется около 23:30.

Реклама

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Реклама

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.