С историческим достижением: определилась победительница Итогового турнира по теннису

Свою соперницу в финале она одолела еще и на групповой стадии.

Стала известна победительница Итогового турнира WTA , который был сыгран в мексиканской Гвадалахаре.

Так, триумфатором соревнований стала 28-летняя Гарбинье Мугуруса (Испания), которая в решающем противостоянии разобралась с эстонкой Анетт Контавейт – 6:3 , 7:5 .

Отметим, что за время матча, который длился час и 40 минут, Мугуруса совершила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла пять из одиннадцати брейков. Что касается Контавейта, то она трижды подавала "на вылет", целых шесть раз допустила двойные ошибки и забрала два из четырех брейк-поинтов.

Интересно, что эта победа Мугурусы стала для нее исторической, ведь она – первая испанская теннисистка, выигравшая Итоговый турнир. В общей сложности Гарбинье выиграла десятый титул WTA в карьере.

Вашему вниманию видеообзор финальной игры.

Мугуруса вышла в полуфинал со второй позиции, уступив именно Контавейт. Их очная дуэль в группе также завершилась победой испанки – 6:4, 6:4;

Путь Гарбинье на Итоговом турнире WTA: Каролина Плишкова (Чехия) – 6:4, 2:6, 6:7, Барбора Крейчикова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:4, Анетт Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:4, Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:3;

В парном разряде Итогового турнира WTA победил чешский дуэт — Барбора Крейчикова/Катерина Синякова. Они в финале одолели пару Се Шувэй/Элиза Мертенс (Китайский Тайбэй/Бельгия) – 6:3, 6:4.