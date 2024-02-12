С камбэком во втором тайме: определился победитель Кубка африканских наций (видео)

Сборная Кот-д'Ивуара стала триумфатором Кубка африканских наций-2023. В финальном матче турнира ивуарийцы обыграли команду Нигерии со счетом 1:2.

Первый тайм финальной встречи остался за нигерийцами – на 38-й минуте отличился Уильям Трост-Эконг.

Однако во втором тайме "слоны" перевернули ход противостояния. На 62-й минуте счет в игре сравнял Франк Кессье, а на 81-й Себастьен Алле забил победный мяч.

Обзор матча Нигерия – Кот-д'Ивуар

Будет добавлен в скором времени.

Добавим, что бронзовым призером Кубка африканских наций стала сборная ЮАР, которая накануне в матче за третье место в серии пенальти обыграла ДР Конго – 0:0 (серия пенальти – 6:5).

Напомним, КАН-2023 должен был состояться осенью 2023 года, но из-за погодных условий турнир перенесли на начало 2024 года.

Предыдущим победителем Кубка Африки была сборная Сенегала, которая в финале Кубка африканских наций-2021 в серии пенальти одолела Египет.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета. Она выигрывала турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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