С казацким оселедцем: Усик сделал патриотическую прическу перед реваншем против Джошуа

С казацким оселедцем: Усик сделал патриотическую прическу перед реваншем против Джошуа

Крымчанин решил сменить имидж.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик готовится к поединку-реваншу против британца Энтони Джошуа с новой прической.

В Instagram появилось фото из тренировочного лагеря украинца. Спортсмен вернулся к казацкому оселедцу, который "носил" еще во времена, когда о нем только начинал узнавать весь боксерский мир.

"Александр Усик сделал себе новую прическу. Теперь украинский чемпион снова с оселедцем на голове", - говорится в подписи к фото.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Джошуа.

Александр выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение оставить Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Официально о бой-реванше Усика и Джошуа еще не было объявлено. Сейчас стороны ведут переговоры о дате и месте поединка.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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