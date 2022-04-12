"С каждым днем ​​россияне звереют": Маркевич приютил в своем доме 20 вынужденных переселенцев

Мирон Маркевич помогает соотечественникам, пострадавшим во время войны с РФ.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, что приютил украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения российских войск.

"Все это время имею мысли о войне. Погибли многие люди, дети погибли. С каждым днем ​​россияне звереют. Вы видели, что они сделали в Краматорске, куда сбросили ракету на железнодорожный вокзал. Что поделаешь, мы имеем такого соседа. Нам нужно закончить с ним борьбу, потому что они нам жить не дадут.

У меня в доме живут 20 человек, из них 8 детей. В основном это люди из Харькова. Кого-то я раньше знал, кого-то - нет. Все бегут от войны. Если бы вы знали, сколько сейчас беженцев на западе Украины.

Это мы еще не говорим о наших гражданах, выехавших в Европу. Хочется, чтобы война завершилась нашей победой и люди могли попасть к себе домой", - цитирует Маркевича Sport Arena.

Ранее сообщалось, игроки киевского "Динамо" встретились с украинскими беженцами в Варшаве.

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