С кем может сыграть "Шахтер": определились все корзины посева во время жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов

Стало известно, с кем потенциально может встретиться донецкий "Шахтер" на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.

Так, после ответных поединков плей-офф раунда самого престижного клубного турнира Европы, которые были сыграны 23-24 августа, определились все участники групповой стадии этих соревнований.

Отметим, что единственным представителем Украины в этом сезоне на групповой стадии Лиги чемпионов будет донецкий "Шахтер", ставший лидером прошлого сезона прерванной УПЛ из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ. "Горняки" попали сразу в группу, где были сеяны в третьей корзине.

Также здесь имело шанс сыграть и киевское "Динамо". однако подопечные Мирчи Луческу уступили португальской "Бенфике" в плей-офф (0:2, 0:3).

Вашему вниманию все корзины посева во время жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов:

Корзина 1: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария", "Айнтрахт" (оба – Германия), ПСЖ (Франция), "Милан" (Италия), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды);



Корзина 2: "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (все – Англия), "Барселона", "Севилья", "Атлетико" (все – Испания), "Ювентус" (Италия), "Лейпциг" (Германия);



Корзина 3: "Интер" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Боруссия" Д, "Байер" (оба – Германия), "Наполи" (Италия), "Бенфика", "Спортинг" (оба – Португалия), "Зальцбург" (Австрия);



Корзина 4: "Марсель" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Чехия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), " Копенгаген" (Дания), "Рейнджерс" (Шотландия).