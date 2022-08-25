С кем может сыграть "Шахтер": определились все корзины посева во время жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов

Стало известно, с кем потенциально может встретиться донецкий "Шахтер" на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Так, после ответных поединков плей-офф раунда самого престижного клубного турнира Европы, которые были сыграны 23-24 августа, определились все участники групповой стадии этих соревнований.
Отметим, что единственным представителем Украины в этом сезоне на групповой стадии Лиги чемпионов будет донецкий "Шахтер", ставший лидером прошлого сезона прерванной УПЛ из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ. "Горняки" попали сразу в группу, где были сеяны в третьей корзине.
Также здесь имело шанс сыграть и киевское "Динамо". однако подопечные Мирчи Луческу уступили португальской "Бенфике" в плей-офф (0:2, 0:3).
Вашему вниманию все корзины посева во время жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов:
Корзина 1: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Бавария", "Айнтрахт" (оба – Германия), ПСЖ (Франция), "Милан" (Италия), "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды);
Корзина 2: "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" (все – Англия), "Барселона", "Севилья", "Атлетико" (все – Испания), "Ювентус" (Италия), "Лейпциг" (Германия);
Корзина 3: "Интер" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Боруссия" Д, "Байер" (оба – Германия), "Наполи" (Италия), "Бенфика", "Спортинг" (оба – Португалия), "Зальцбург" (Австрия);
Корзина 4: "Марсель" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Чехия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), " Копенгаген" (Дания), "Рейнджерс" (Шотландия).
- Корзины формируются согласно клубному рейтингу, однако первая состоит из чемпионов шести первых ассоциаций, а также победителей Лиги чемпионов ("Реал" Мадрид) и Лиги Европы ("Айнтрахт"). Учитывая, что "Реал" выиграл и чемпионат, и Лигу чемпионов, то место в первой корзине досталось чемпиону Нидерландов ("Аяксу");
- Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле. Начало – в 19:00 по киевскому времени;
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 6 сентября по 2 ноября. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.