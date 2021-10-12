С кем подерется победитель реванша Усик - Джошуа: промоутеру хочется увидеть "Финал четырех"

Эдди Хирн предложил, чтобы перед объединительным поединком Тайсон Фьюри встретился с Диллианом Уайтом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет, чтобы обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в следующем бою боксировал против временного чемпиона организации Диллиан Уайта.

По его словам, поединок между двумя британскими супертяжеловесами было бы интересно устроить, пока Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш. А победители этих боев сойдутся в супербитве за звание абсолютного чемпиона мира. Таким образом, в хэвивейте вырисовывается своего рода "Финал четырех".

"Как фанаты, мы должны просить Тайсона Фьюри провести поединок против Диллиан Уайта. Представьте себе это шоу, представьте бой. Будет больше миллиона покупок PPV (платных трансляций - прим.), На стадион будут распроданы все билеты. Это большой бой.

Если учесть, что Джошуа проведет поединок с Усиком, с кем еще вы хотели бы увидеть Тайсона Фьюри? Это именно та битва. Победитель боя Фьюри - Уайт сразится с победителем поединка Усика против Джошуа", - сказал Хирн iFL TV.

Нокаутировав Деонтея Уайлдера в 11-м раунде , Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". В послужном списке 33-летнего "Цыганского короля" 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". В послужном списке 33-летнего "Цыганского короля" 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге. На счету 33-летнего Уайта 30 поединков: 28 побед (19 - нокаутом) и два поражения. 30 октября "Похититель трупов" будет защищать титул временного чемпиона WBC в поединке со шведом Отто Валлином.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самые престижные пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

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