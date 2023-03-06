С Коноплянкой и Буяльским: сборная Украины объявила список игроков на матч с Англией

Стартовый поединок "сине-желтых" в отборе к Евро-2024 состоится 26 марта на "Уэмбли".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань объявил список из 26-ти игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора Евро-2024 против национальной команды Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Стоит отметить, что в главную команду страны вернется не выступавший за "сине-желтых" с сентября 2020 года вингер польской "Краковии" Евгений Коноплянка, а также полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский, последний раз игравший за национальную сборную в сентябре 2021-го.

Состав сборной Украины на матч против Англии:

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – Шахтер).

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Эдуард Соболь (Страсбур), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба – Днепр-1).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Марсель), Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Евгений Коноплянка (Краковия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (Днепр-1).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Александрия).

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба – Динамо), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк (Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия), Виктор Коваленко (Специя), Даниил Игнатенко (Бордо).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Матч Англия – Украина состоится 26 марта на стадионе "Уэмбли".

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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