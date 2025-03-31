"С красивыми девушками нужно что-то другое делать": президент клуба УПЛ зашкварился сексистским заявлением

Александр Поворозню / © ФК Ингулец

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк оскандалился сексистским заявлением о женском футболе.

Босс клуба из поселка Петрово Кировоградской области рассказал, что не собирается создавать женскую команду, потому что "с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть".

"Пока в планах нет. Ну не знаю. Это не для меня. Я не понимаю женского футбола. Там, кроме красивых девушек, я футбола не вижу. А с красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть. Это мое мнение", – сказал Поворознюк в интервью на своем YouTube-канале.

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Добавим, что раньше Поворознюк рассказал, как заработал свое состояние. По словам футбольного функционера, его руки "очень много воровали, но не у людей, а у государства".

Также Поворознюк рассказал, как против него открывали целых три уголовных производства за несколько дней.

Напомним, "Ингулец" выступает в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу и сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.