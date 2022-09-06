С летними новичками: "Шахтер" объявил стартовый состав на стартовый матч в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23 против немецкого РБ "Лейпцига". Стали известны стартовые составы команд на поединок.

Во вторник, 6 сентября, состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между донецким "Шахтером" и немецким РБ "Лейпцигом".

Команды определились со стартовыми составами на поединок.

С первых минут в составе "горняков" выйдут летние новички команды: Марьян Швед, Александр Зубков и Лукас Тейлор.

"Шахтер" : Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Лукас Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков

Запасные : Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сикан, Михайличенко, Криськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козык, Петряк

РБ "Лейпциг" : Гулачи – Симакан, Орбан, Диалло, Халстенберг – Собослай, Шлагер, Лаймер, Нкунку – Силва, Вернер;

Запасные : Бласвич, Айдар, Форсберг, Раум, Гвардиол, Новоа, Хенрикс, Кампль.

Поединок группы F между "Лейпцигом" и "Шахтером" начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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