С Луниным и Довбиком: Петраков определился со стартовым составом сборной Украины на решающий матч Лиги наций

Сборная Украины проведет матч 6-го тура групповой стадии Лиги наций сезона 2022/23 против национальной команды Шотландии. Стали известны стартовые составы команд на поединок.

Во вторник, 27 сентября, состоится матч решающего тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Украины и Шотландии.

Команды определились со стартовыми составами на поединок.

С первых минут в составе "сине-желтых" выйдут вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко.

Украина : Лунин, Забарный, Степаненко, Матвиенко, Тимчик, Игнатенко, Малиновский, Миколенко, Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Запасные : Волынец, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Пихалонок, Караваев, Кривцов, Сарапий, Яремчук, Цыганков, Качараба, Зубков

Шотландия : Гордон, Фрейзер, Портеус, Гендри, Хики, Тейлор, Макгинн, Джек, Макрегор, Маклин, Адамс

Запасные : Маккророи, Келли, Галлахер, Кингсли, Дайкс

Матч Украина – Шотландия начнется в 21:45. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

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