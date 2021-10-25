С Малиновским и Гармашем: стала известна заявка сборной Украины на судьбоносный матч отбора к ЧМ-2022

Перед ним "сине-желтые" проведут контрольный спарринг.

Тренерский штаб сборной Украины во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраков обнародовал список игроков, вызванных для подготовки и участию в ноябрьских матчах команды.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Так, в заявку попали 25 игроков. Примечательно, что в списке оказались полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский и футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш. Первый не вызывался на октябрьские матчи национальной команды из-за конфликта с Петраковым, а второй — последний раз играл за сборную Украины в октябре 2017 года. После этого Гармаш также получил вызов на октябрьский сбор, но из-за травмы не смог принять в нем участие.

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Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава);

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все — "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Также Петраков сборной Украины определил резервный список, в который вошли восемь игроков. Как известно, футболисты из резерва могут пополнить основной состав в случае возможных повреждений кого-то из игроков основы или при яркой игры, продемонстрированной же резервистами в течение периода, оставшегося до сбора.

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша ), Александр Пихаленок ("Днепр-1").

Отмечается, что начнет сбор сборная Украины 8 ноября в Киеве. А на следующий день вылетит в Одессу, где 11-го числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях, в городе Зеница, против сборной Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября — 18 декабря 2022. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Добавим, что аналитики повысили шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022.

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