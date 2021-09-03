С мамой и сестрой: Шевченко порадовал поклонников фотографией в семейном кругу

С мамой и сестрой: Шевченко порадовал поклонников фотографией в семейном кругу

Экс-наставник "сине-желтых" теперь может больше времени проводить с родными.

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился с подписчиками в Instagram новой фотографией.

44-летняя легенда футбола сидит в кадре за столом во время семейного ужина в Киеве. На снимке Андрей обнимает свою маму и племянницу. Позади них расположились его старшая сестра вместе со своим мужем.

"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас", - подписал фото Шевченко.

instagram.com/andriyshevchenko

В комментариях болельщики написали Андрею и его семье бесчисленное количество комплиментов: "Какие красивые", "Лучшая семья", "Крепкого здоровья всем вам", "Удачи на дальнейшем пути".

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

сборную Украины 1 августа после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Шевченко обратился к сборной Украины после назначения ее новым наставником Александра Петракова.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку