С Месси и Мбаппе, но без Роналду: ФИФА определила команду 2022 года

Стала известна сборная из лучших футболистов 2022 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду из лучших футболистов 2022 года.
Имена игроков, попавших в команду года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, которая состоялась 27 февраля в Париже.
В команду 2022 года вошли: Тибо Куртуа, Жуан Канселу, Вирджил ван Дейк, Ашраф Хакими, Каземиро, Кевин Де Брюйне, Лука Модрич, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.
️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Men's #World11.— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023
⭐️ Where legends are made. @FIFAWorldCup | #TheBest pic.twitter.com/EHfkMIfE8R
Напомним, в скором времени объявят победителя главной награды – лучшему футболисту 2022 года, на которую претендуют аргентинский форвард Лионель Месси (ПСЖ) и французские нападающие Карим Бензема ("Реал" Мадрид) и Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Читайте также:
Названы лучший вратарь и тренер 2022 года по версии ФИФА
Шедевральный гол игрока с ампутированной ногой признан лучшим в 2022 году по версии ФИФА (видео)
Сборная Аргентины официально определилась с главным тренером на следующие три года