С Месси и Мбаппе, но без Роналду: ФИФА определила команду 2022 года

Стала известна сборная из лучших футболистов 2022 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду из лучших футболистов 2022 года.

Имена игроков, попавших в команду года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards, которая состоялась 27 февраля в Париже.

В команду 2022 года вошли: Тибо Куртуа, Жуан Канселу, Вирджил ван Дейк, Ашраф Хакими, Каземиро, Кевин Де Брюйне, Лука Модрич, Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

Напомним, в скором времени объявят победителя главной награды – лучшему футболисту 2022 года, на которую претендуют аргентинский форвард Лионель Месси (ПСЖ) и французские нападающие Карим Бензема ("Реал" Мадрид) и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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