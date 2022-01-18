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С Месси и Роналду, но без Салаха и Мбаппе: ФИФА объявила команду года

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С Месси и Роналду, но без Салаха и Мбаппе: ФИФА объявила команду года

Стали известны 11 лучших футболистов 2021 года.

В понедельник, 17 января, в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.

В рамках церемонии награждения Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала команду 2021 года.

В команду 2021 вошли:

Вратарь : Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ).

Защитники : Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Давид Алаба ("Бавария"/"Реал").

Полузащитники : Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте, Жоржиньо (оба — "Челси").

Нападающие : Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси ("Барселона"/ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).

Также организация определила женскую команду года.

В нее вошли:

Вратарь : Кристин Эндлер (ПСЖ/"Олимпик" Лион)

Защитники : Милли Брайт ("Челси"), Люси Бронз ("Манчестер Сити"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Венди Ренар ("Олимпик" Лион)

Полузащитники : Эстефания Банини ("Леванте"/"Атлетико" Мадрид), Барбара Бонанси ("Ювентус"), Карли Ллойд ("Нью-Джерси"/"Нью-Йорк Готем")

Нападающие : Марта ("Орландо Прайд"), Вивианне Медема ("Арсенал"), Алекс Морган ("Тоттенхэм" Хотспур/"Орландо Прайд"/"Сан-Диего Вейв")

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