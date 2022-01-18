С Месси и Роналду, но без Салаха и Мбаппе: ФИФА объявила команду года

Стали известны 11 лучших футболистов 2021 года.
В понедельник, 17 января, в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
В рамках церемонии награждения Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала команду 2021 года.
В команду 2021 вошли:
Вратарь : Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/ПСЖ).
Защитники : Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Давид Алаба ("Бавария"/"Реал").
Полузащитники : Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте, Жоржиньо (оба — "Челси").
Нападающие : Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси ("Барселона"/ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).
OFFICIAL: Это FIFPRO Men's World XI of 2021! pic.twitter.com/kxUO3d0PLg— (@TheEuropeanLad) January 17, 2022
Также организация определила женскую команду года.
В нее вошли:
Вратарь : Кристин Эндлер (ПСЖ/"Олимпик" Лион)
Защитники : Милли Брайт ("Челси"), Люси Бронз ("Манчестер Сити"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Венди Ренар ("Олимпик" Лион)
Полузащитники : Эстефания Банини ("Леванте"/"Атлетико" Мадрид), Барбара Бонанси ("Ювентус"), Карли Ллойд ("Нью-Джерси"/"Нью-Йорк Готем")
Нападающие : Марта ("Орландо Прайд"), Вивианне Медема ("Арсенал"), Алекс Морган ("Тоттенхэм" Хотспур/"Орландо Прайд"/"Сан-Диего Вейв")
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