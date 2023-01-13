С Месси, но без Роналду: ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Список из 14 кандидатов, которые посоревнуются за награду, Международная федерация футбола опубликовала на своем официальном сайте.

Отметим, что в него попали действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема, лучший игрок чемпионата мира-2022 Лионель Месси и его одноклубник из ПСЖ Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром Мундиаля в Катаре.

В то же время места в списке не нашлось для форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Полный список номинантов на приз лучшему футболисту года

Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)

Карим Бензема ("Реал", Франция)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина)

Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Неймар (ПСЖ, Бразилия)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)

Садио Мане ("Бавария", Сенегал)

Кроме того, были объявлены претенды на награды в других номинациях, в том числе тренерской и вратарской.

Полный список номинантов на приз лучшему тренеру года

Карло Анчелотти ("Реал")

Дидье Дешам (Франция)

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Валид Реграги (Марокко)

Лионель Скалони (Аргентина)

Полный список номинантов на приз лучшему вратарю года

Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия)

Эдерсон ("Манчестер Сити", Бразилия)

Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина)

Яссин Буну ("Севилья", Марокко)

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится 27 февраля.

В прошлом году приз лучшему футболисту получил польский форвард Роберт Левандовски, выступавший на тот момент за "Баварию". Лучшим тренером года признали тогдашнего наставника "Челси" Томаса Тухеля.

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