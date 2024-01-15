С Месси, но без Роналду: ФИФА объявила символическую сборную 2023 года

Стали известны одиннадцать лучших футболистов по итогам прошлого года.

Международная федерация футбола (ФИФА) составила команду из лучших футболистов 2023 года.

Имена игроков, попавших в символическую сборную года, были объявлены во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 15 января в Лондоне.

Символическая сборная 2023 года по версии ФИФА

Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид)



Защитники: Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити")



Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд / "Реал" Мадрид), Бернарду Силва ("Манчестер Сити")



Нападающие: Лионель Месси, (ПСЖ / "Интер" Майами), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).

Ранее сообщалось. что ФИФА назвала лучшего тренера 2023 года.

В скором времени объявят обладателя главной награды – лучшему футболисту 2023 года, на которую претендуют Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе (ПСЖ / сборная Франции) и Лионель Месси ("Интер" Майами / сборная Аргентины).

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