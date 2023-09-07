С Месси, но без Роналду: France Football объявил номинантов на "Золотой мяч-2023"

Криштиану Роналду впервые за 20 лет не попал в список претендентов на престижную награду.

Издание France Football опубликовало полный список из 30 номинантов на "Золотой мяч" 2023 года.

Как и ожидалось, в него вошли главные претенденты на приз – форвард "Интера Майами" Лионель Месси, бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

А вот португальцу Криштиану Роналду, который ныне выступает за саудовский "Аль-Наср", не нашлось места в этом списке. 38-летний форвард не оказался среди номинантов на главную индивидуальную награду в мировом футболе впервые за последние 20 лет.

Последний раз португалец не был номинирован на "Золотой мяч" еще в 2003 году. Тогда приз получил чешский полузащитник "Ювентуса" Павел Недвед.

Список претендентов на "Золотой мяч-2023": Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Бавария"), Рандал Коло-Муани (ПСЖ), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Интер" Майами), Ким Мин Дже ("Бавария"), Лука Модрич ("Реал" Мадрид), Джамал Мусиала ("Бавария"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Виктор Осимхен ("Наполи"), Родри ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид).

Церемония вручения "Золотого мяча-2023" состоится 30 октября в парижском театре "Шатле".

Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца – португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За период с 2008 года гегемонию Месси и Роналду сумели прервать только хорват Лука Модрич (2018) и француз Карим Бензема (2022). Добавим, что в 2020 году главным претендентом на "Золотой мяч" был польский нападающий Роберт Левандовски, но вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса.

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