С мировым рекордом: легкоатлетка Москаленко принесла Украине 17-е "золото" Паралимпиады-2020

Для "сине-желтых" это 75-награда на Играх в Токио.

Украинская легкоатлетка Анастасия Москаленко стала чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в Токио в толкании ядра.

Наша соотечественница установила личный и мировой рекорды, толкнув ядро на 7.61 метра. В борьбе за "золото" она опередила Розу Козаковскую из Польши (7.37 метра).

Для Москаленко это уже вторая награда на Паралимпиаде-2020, которая стала для нее дебютной. Ранее Анастася завоевала "серебро" в метании булавы.

В целом для Украины это уже 75-награда на Паралимпийских играх в Токио. Теперь в копилке "сине-желтых" 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые медали. Украина идет на шестом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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