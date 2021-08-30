С мировым рекордом: пловец Трусов принес Украине 12-е "золото" Паралимпиады-2020

Для нашего спортсмена это уже третья награда в столице Японии.

Украинский пловец Андрей Трусов стал чемпионом Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Наш соотечественник победил в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине. Это уже 12-е "золото" для страны на Играх в столице Японии и второе за сегодняшний день.

Дистанцию Андрей преодолел за 1:08.14, установив тем самым новый мировой рекорд в дисциплине.

Для самого Трусова это третья медаль в Токио. Ранее он завоевал две серебряные награды на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием.

Всего в активе Украины теперь на Паралимпиаде в Токио 48 наград: 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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