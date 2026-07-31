С Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга

Михаил Мудрик / © Associated Press

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С вингера лондонского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга.

Об этом сообщают Футбольная ассоциация Англии (FA) и "Челси".

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30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

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В апреле Мудрик получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ожидается, что Мудрик присоединится к "Челси" уже сейчас и поедет с командой на предсезонную подготовку в Гонконг.

Напомним, в декабре 2024 стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запрещено участвовать в матчах и тренировках.

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В июне 2025 года по делу Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации авторитетного издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Ранее Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста.

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