С Мудриком и без Сидорчука: сборная Украины объявила заявку на матч Лиги наций против Чехии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на матч 2-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 против Чехии.

В отличие от предыдущего поединка против Албании, в заявку на игру с чехами попал вингер "Челси" Михаил Мудрик. В то же время, вне списка оказался полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук.

Заявка сборной Украины на матч с Чехией:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Александр Тымчик ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – "Шахтер"), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания).

Нападающие: Владислав Ванат ("Динамо"), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Матч Чехия – Украина состоится во вторник, 10 сентября, на "Эден Арене" в чешской Праге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Чехия – Украина доступна на нашем сайте.

В новом розыгрыше Лиги наций команда Сергея Реброва выступает в Дивизионе B, где ее соперниками являются Чехия, Грузия и Албания. В стартовом туре Украина проиграла Албании (1:2), а Грузия уничтожила Чехию (4:1).

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