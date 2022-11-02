С Мудриком и Петряком: "Шахтер" назвал стартовый состав на решающий матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и немецким "РБ Лейпцигом".

В среду, 2 ноября, донецкий "Шахтер" встретится с немецким "РБ Лейпцигом" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Команды определились со стартовыми составами на матч.

В "старте" донецкого клуба выйдет Иван Петряк. Он заменит травмированного Александра Зубкова.

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре;

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Сикан, Криськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик;

"РБ Лейпциг": Блазвих – Симакан, Гвардиол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаи, Вернер, Нкунку – Силва;

Запасные: Никиш, Шлик, Ольмо, Айдар, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа-Рамос, Хенрикс.

Матч "Шахтер" – "РБ Лейпциг" начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Турнирное положение в группе F

Перед заключительным туром "Шахтер" с 6 очками находится на третьем месте в группе F. Лидирует мадридский "Реал" (10), который уже обеспечил себе участие в плейоф ЛЧ . "РБ Лейпциг"(9) идет на второй позиции. Шотландский "Селтик" (2) замыкает квартет и уже упустил шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

. "РБ Лейпциг"(9) идет на второй позиции. Шотландский "Селтик" (2) замыкает квартет и уже упустил шансы на продолжение борьбы в еврокубках. Чтобы пробиться в следующий этап турнира "горнякам" необходимо выигрывать, а немецкому коллективу для прохода достаточно и ничьей.

В параллельном матче "Реал" будет принимать "Селтик". Поединок на "Сантьяго Бернабеу" также начнется 2 ноября в 19:45 по киевскому времени.

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