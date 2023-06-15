С Мудриком, но без Забарного: сборная Украины назвала состав на молодежное Евро-2023

Турнир состоится с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии.

Стал известен состав молодежной сборной Украины (U-21) на финальный турнир чемпионата Европы 2023 года.

Как сообщает официальный сайт УАФ, главный тренер "молодежки" Руслан Ротань определил список из 23-х игроков, которые будут выступать на грядущем континентальном первенстве.

Следует отметить, что в заявке на молодежное Евро также оказались несколько футболистов взрослой сборной – Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат. В то же время Илья Забарный остался вне списка на турнир.

Состав молодежной сборной Украины для участия в Евро-2023

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Кирилл Фесюн ("Колос").

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба – "Динамо"), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Ростислав Лях ("Рух"), Максим Брагару ("Черноморец"), Арсений Батагов ("Заря").

Полузащитники: Владимир Бражко ("Заря"), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все – "Шахтер"), Михаил Мудрик ("Челси").

Нападающие: Богдан Вьюник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер"), Владислав Ванат ("Динамо").

Финальный турнир Евро-2023 (U-21) состоится с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. На групповом этапе соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия.

Все матчи группы В, куда по результатам жеребьевки попала наша "молодежка", состоятся в Бухаресте.

Расписание матчей сборной Украины (U-21) на Евро-2023

21 июня, 19:00: Украина – Хорватия

24 июня, 19:00: Румыния – Украина

27 июня, 21:45: Испания – Украина

Всего на будущем молодежном континентальном первенстве сыграют 16 национальных команд, которые разделены на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Напомним, в плей-офф отбора на Евро-2023 команда Ротаня одержала победу над сверстниками из Словакии.

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