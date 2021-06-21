С мячом все еще на ты: Шевченко на тренировке сборной Украины шедеврально исполнил "сухой лист" (видео)

Наставник "сине-желтых" продемонстрировал идеальную технику.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне важнейшего матча Чемпионата Европы-2020 с командой Австрии на тренировке шедеврально исполнил "сухой лист".

44-летний специалист смог забить мяч в ворота, пробивая с отрицательного угла.

Видео шедеврального удара Шевченко смотрите с временной отметки 9:53

Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, и начнется в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем, что происходит вокруг матча Украина - Австрия.

Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место в группе С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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