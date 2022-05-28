С начала полномасштабного российского вторжения погибли более 50 украинских спортсменов

С начала полномасштабного российского вторжения погибли более 50 украинских спортсменов

Российские захватчики продолжают пытаться уничтожить украинский народ. Среди многочисленных жертв вторжения оккупантов в том числе и украинские спортсмены.

За более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

По словам министра, с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

"Все идут нас защищать. Кто-то в терробороне, кто-то в ВСУ, кто-то сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - отметил Гутцайт.

Министерство молодежи и спорта Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как ранее сообщал ТСН Проспорт, чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов. Также в боях с российскими захватчиками отдал жизнь известный украинский боксер Олег Прудкий.

Как спортсмены могут выехать за границу на соревнования: министр Гутцайт о спорте в условиях войны

Читайте также:

Ультрас "Динамо" погиб на войне с российскими оккупантами

В боях с российскими захватчиками в Луганской области погиб призер чемпионата мира по панкратиону

Воспитанник "Карпат" погиб, защищая Украину от российских оккупантов