С начала полномасштабного российского вторжения погибли более 50 украинских спортсменов

Российские захватчики продолжают пытаться уничтожить украинский народ. Среди многочисленных жертв вторжения оккупантов в том числе и украинские спортсмены.
За более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
По словам министра, с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта.
"Все идут нас защищать. Кто-то в терробороне, кто-то в ВСУ, кто-то сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - отметил Гутцайт.
Министерство молодежи и спорта Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
Как ранее сообщал ТСН Проспорт, чемпион Украины по кикбоксингу погиб, защищая Мариуполь от российских оккупантов. Также в боях с российскими захватчиками отдал жизнь известный украинский боксер Олег Прудкий.
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