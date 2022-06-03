С начала полномасштабного вторжения РФ украинские спортсмены завоевали 619 медалей

Пока мужественные защитники Украины противостоят вооруженной агрессии России, украинские спортсмены ведут борьбу на своем фронте.

С начала полномасштабной войны, которую Российская Федерация 24 февраля развязала против Украины, наши спортсмены сумели выиграть на международных турнирах 619 наград.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook.

"100 дней. 619 медалей. Всей страной мужественно держим строй и боремся за Победу на всех фронтах.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские спортсмены и спортсменки завоевали на официальных международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью - 619 наград:

296 золотых,

176 серебряных,

147 бронзовых.

Спасибо спортсменам за победы на спортивном фронте. Спасибо всем защитникам Украины, которые каждый день делают возможными эти и все будущие наши победы. Гордимся вами и болеем за Украину!” - написал министр.

facebook.com/vgytzait

Ранее Гутцайт назвал количество спортсменов, защищающих Украину от российских оккупантов.

Как тренируются украинские спортсмены в условиях войны – Вадим Гутцайт

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