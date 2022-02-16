С надеждой на медаль: украинский фристайлист Абраменко вышел в большой финал на ОИ-2022

Наш олимпийский чемпион будет защищать звание.
В среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыгрываются медали мужской лыжной акробатики.
В финале Украину представили Александр Абраменко и Александр Окипнюк, но пробиться в суперфинал удалось только одному из них.
В первой попытке Абраменко получил 123,53 балла. Результат Абраменко во второй попытке – 113,57. За лучшей попыткой украинец отобрался в суперфинал, в котором будут разыграны медали.
Александр Окипнюк первый прыжок провалил, а результата второго не хватило для попадания в топ-6. Его лучший прыжок оценили в 122,01 балла – 9 место.
- Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Абраменко показал в первой квалификации 5-й результат – 120,36.
- Окипнюк выиграл вторую квалификацию с результатом 125,00 – это третья лучшая попытка среди всех участвующих спортсменов.
- Суперфинал начнется в 14:00 по киевскому времени.
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