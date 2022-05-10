С названиями городов-героев: сборная Украины представила новую патриотическую форму на товарищеские матчи (фото)

Сборная Украины по футболу будет играть контрольные поединки накануне плей-офф отбора на ЧМ-2022 в особенной форме.

Новый комплект экипировки "сине-желтых" ассоциируется с войной, которую Россия развязала против Украины. Спереди на футболках изображена карта Украины, а ее контуры обозначены флагами стран, которые помогают бороться с агрессором.

Внутри карты расположена надпись "United for Ukraine" ("Объединяемся ради Украины").

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

А сзади на футболках номера футболистов выложены из названий городов-героев Украины, пострадавших от агрессии оккупантов.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Также футболка дополнена логотипом U24 - платформой, призванной объединить партнеров Украины для ее восстановления.

"УАФ и национальная сборная поддерживают инициативу Президента Украины Владимира Зеленского – U24 – платформу по сбору средств, объединяющую весь цивилизованный мир вокруг восстановления Украины! И в рамках этой поддержки главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особенных футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! А средства, собранные за эти поединки, а также за продажу футболок, будут перечислены программе United24", - рассказал президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Дебютировать в новой форме подопечные Александра Петракова смогут уже 11 мая, когда в Германии проведут контрольный поединок против "Боруссии" Менхенгладбах. Начало встречи на стадионе "Боруссия Парк" - в 21:45 по киевскому времени.

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