С невестой и детьми: Роналду отдыхает на роскошной яхте после Евро-2020 (фото)

С невестой и детьми: Роналду отдыхает на роскошной яхте после Евро-2020 (фото)

Португальский футболист набирается сил перед новым сезоном.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду после завершения выступления со сборной Португалии на Чемпионате Европы-2020 вместе с семьей отправился в отпуск.

36-летний португалец поделился с подписчиками в соцсетях фотографиями с шикарной яхты, где отдыхает в окружении родных - своей возлюбленной Джорджины Родригес и всех четверых детей.

"Время отдохнуть с моими любимыми", - подписал совместное фото Роналду.

instagram.com/cristiano

Позже Криштиану запостил еще несколько кадров с летнего отдыха.

instagram.com/cristiano

instagram.com/cristiano

Серией эмоциональных снимков также поделилась невеста футболиста.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

На Евро-2020 португальцы дошли до 1/8 финала, где вылетели от Бельгии. Роналду забил на турнире 5 голов и, несмотря на раннее прекращение борьбы, продолжает лидировать в бомбардирской гонке.

Как писал ТСН Проспорт, Роналду повторил мировой рекорд по голам в истории национальных сборных.

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