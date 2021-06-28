С новичком-голеадором: "Динамо" отправилось на первый летний сбор в Швейцарию

Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Владислав Кулач будет готовиться к новой кампании с командой Луческу.
Киевское "Динамо" взяло курс на первый летний тренировочный сбор в Швейцарию.
В составе "бело-синих" полетели готовиться к новому сезону 29 футболистов. Среди них есть три потенциальных новичка - нападающий Владислав Кулач, который в прошлом сезоне, выступая за "Ворсклу, с 15 голами выиграл бомбардирскую гонку УПЛ, а также полузащитники Денис Антюх и Андрей Коробенко, представлявшие "Колос" и "Ингулец" соответственно.
Кроме того, наставник киевлян Мирча Луческу взял на сбор большое количество игроков молодежной команды "Динамо".
СОСТАВ ДИНАМО НА ПЕРВЫЙ СБОР
Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун
Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, где Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх
Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач
✈️ Отправляемся в Швейцарии на первый тренировочный сбор в следующем составеОпубликовано FC Dynamo Kyiv Воскресенья, 27 июня 2021
"Бело-синие" начнут первый сбор уже сегодня, 28 июня. Во время него подопечные Мирчи Луческу сыграют четыре контрольных поединка.
Курс на ШвейцариюОпубликовано FC Dynamo Kyiv Воскресенье, 27 июнь 2021
Второй тренировочный сбор команда также проведет в Швейцарии. Он продлится с 10-го по 20 июля. Там столичный клуб проведет еще четыре товарищеских матча.
- Новый сезон "Динамо" начнет 24 июля матчем против "Шахтера" за Суперкубок Украины.
- В стартовом туре УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком".
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Луческу устроил кадровую чистку в "Динамо". В летнее межсезонье столичный клуб покинули уже три легионера.