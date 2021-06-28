С новичком-голеадором: "Динамо" отправилось на первый летний сбор в Швейцарию

С новичком-голеадором: "Динамо" отправилось на первый летний сбор в Швейцарию

Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Владислав Кулач будет готовиться к новой кампании с командой Луческу.

Киевское "Динамо" взяло курс на первый летний тренировочный сбор в Швейцарию.

В составе "бело-синих" полетели готовиться к новому сезону 29 футболистов. Среди них есть три потенциальных новичка - нападающий Владислав Кулач, который в прошлом сезоне, выступая за "Ворсклу, с 15 голами выиграл бомбардирскую гонку УПЛ, а также полузащитники Денис Антюх и Андрей Коробенко, представлявшие "Колос" и "Ингулец" соответственно.

Кроме того, наставник киевлян Мирча Луческу взял на сбор большое количество игроков молодежной команды "Динамо".

СОСТАВ ДИНАМО НА ПЕРВЫЙ СБОР

Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун

Защитники: Сирота, Сидклей, Шабанов, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Кравченко, Скорко

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, где Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Вербич, Цитаишвили, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх

Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач

✈️ Отправляемся в Швейцарии на первый тренировочный сбор в следующем составе Опубликовано FC Dynamo Kyiv Воскресенья, 27 июня 2021

"Бело-синие" начнут первый сбор уже сегодня, 28 июня. Во время него подопечные Мирчи Луческу сыграют четыре контрольных поединка.

Второй тренировочный сбор команда также проведет в Швейцарии. Он продлится с 10-го по 20 июля. Там столичный клуб проведет еще четыре товарищеских матча.

Новый сезон "Динамо" начнет 24 июля матчем против "Шахтера" за Суперкубок Украины .

. В стартовом туре УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Луческу устроил кадровую чистку в "Динамо". В летнее межсезонье столичный клуб покинули уже три легионера.

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