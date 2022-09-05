С новичком: "Шахтер" объявил заявку на первый поединок групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23

Стала известна заявка донецкого "Шахтера" на выездную игру 1-го тура группового раунда престижнейшего клубного турнира Европы против немецкого РБ "Лейпцига".

Так, тренерский штаб во главе с Игорем Йовичевичем взяли в Германию 27 исполнителей.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Отметим, что в списке отправившихся в Лейпциг игроков присутствует и новичок Марьян Швед, которого дончане подписали всего несколько дней назад.

Вашему вниманию полная заявка "Шахтера" на матч против "быков":

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов;

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков.

Вместе с первой командой в Германию прибыл и "Шахтер" U-19. Подопечные Оскара Ратулутры должны стартовать в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА.

Матч РБ "Лейпциг" – "Шахтер" начнется во вторник, 6 сентября в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча;

В другом противостоянии группы шотландский "Селтик" дома будет принимать действующего обладателя трофея – мадридский "Реал". Эта игра также начнется в 22:00;

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 14 сентября: "Шахтер" – "Селтик", "Реал" – РБ "Лейпциг".

Читайте также:

РБ Лейпциг – Шахтер: где смотреть и прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" в меньшинстве вырвал победу в матче УПЛ и возглавил турнирную таблицу

"Шахтер" отстает, "Динамо" и "Днепр-1" — в середине: сколько стоят составы участников еврокубков-2022/23