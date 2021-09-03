С новой прической и эффектным декольте: невеста Роналду посетила Венецианский кинофестиваль

Избранница футболиста появилась в стильном наряде.

Джорджина Родригес, невеста португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, посетила Венецианский кинофестиваль.

Избранница 36-летнего нападающего поделилась яркими кадрами с мероприятия в Instagram. На фото Джорджина появилась в стильном наряде с глубоким декольте и с новой прической.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду засветила шикарные формы в купальнике.

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