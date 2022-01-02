"С Новым годом, братья": украинский экс-футболист поздравил российских друзей видео с Путиным

Бывший полузащитник полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко попал в скандал.

Бывший футболист юношеских сборных Украины и полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко оскандалился в соцсетях, опубликовав видео с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина.

32-летний Мищенко решил поздравить своих друзей из России и выложил в сторис Instagram, как смотрит поздравление Путина с наступлением 2022 года.

"С Новым годом, братья!" - подписал видеоролик украинский экс-футболист.

Свое поздравление Мищенко адресовал бывшим одноклубникам из пермского "Амкара", за который выступал в сезоне-2016/17. Отметим, что Олег сделал свою страницу в Instagram закрытой, но видео все равно попало в Сеть.

Мищенко является воспитанником академии киевского "Динамо", однако за первую команду "бело-синих" так и не сыграл. В Украине он известен выступлениями за "Ворсклу", "Говерлу" и донецкий "Металлург". Также на его счету есть выступления за юношеские команды "сине-желтых" разных возрастов.

В 2018 году Мищенко завершил карьеру в возрасте 29 лет. Сейчас он работает с детьми полтавской академии "Ворсклы".

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