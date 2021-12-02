С определенными изменениями: стало известно, кто будет представлять Украину на стартовой гонке второго этапа Кубка мира по биатлону

С определенными изменениями: стало известно, кто будет представлять Украину на стартовой гонке второго этапа Кубка мира по биатлону

Начало гонок состоится в 14:45 и 17:30 по Киеву.

В четверг, 2 декабря , стартует второй этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

Первой гонкой этого этапа будет спринт, где Украину представят десять биатлонистов – по пять девушек и мужчин.

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Так, по информации Biathlon.com.ua, в состав попала Дарья Блашко, дважды получившая "бронзу" на Кубке IBU. Зато вне гонки оказалась Анастасия Меркушина.

Что касается мужчин, то у них на старт выйдут Артем Прима и Тарас Лесюк, которые после первого этапа в Эстерсунде заменили в составе сборной Дениса Насыко и Андрея Доценко. Последние отправились на Кубок IBU.

Состав женской команды: Елена Билосюк, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Дарья Блашко;

Состав мужской команды: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Первыми на старт выйдут девушки. Их спринт начнется в 14:45 по киевскому времени;

Мужчины будут стартовать в 17:30;

Кроме спринтов, на этом этапе состоится гонка преследования и эстафета. Программа продлится до 5 декабря.

Добавим, что дебютный этап нового сезона также прошел в Эстерсунде. По его итогам, лучшим результатом среди украинских биатлонистов является 17-е место Валентины Семеренко в индивидуальной гонке.

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