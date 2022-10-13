С осенним новичком: "Днепр-1" назвал стартовый состав на четвертый матч в Лиге конференций

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций между днепровским "Днепром-1" и лихтенштейнским "Вадуцем".

В четверг, 13 октября, "Днепр-1" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет с лихтенштейнским "Вадуцем".

Команды определились со стартовыми составами на матч.

В "старте" днепровского клуба выйдет осенний новичок Фарес Балули. Также в матче примет участие Доминго Бланко, который из-за травмы пропустил два первых матча "Днепра-1" в Лиге конференций.

"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко, Пихалонок, Гуцуляк, Балули, Бланко, Довбик

Запасные: Рыбак, Кинарейкин, Юрчук, Кононов, Бусанелло, Громов, Логинов, Горбунов, Рубчинский, Когут, Танчик

"Вадуц": Бюхель, Фер, Изик, Джемайли, Иодис, Гаич, Джокич, Добрас, Фоссо, Хаджи, Растодер

Запасные: Фозер, Шонд, Гельзер, Хаслер, Омерович, Зуттер, Чичек, Лохингьор, Ульрих, Гьоссер, Сосер, Пепси

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Добавим, что коллектив Кучера начал свой еврокубковый путь в этом сезоне из плей-офф Лиги Европы, однако там был избит кипрским АЭК (1:2, 0:3). Как следствие, после вылета от киприотов "Днепр-1" переместился в группу третьего по престижности клубного турнира Европы.

"Аполлон" начинал в отборе Лиги чемпионов, но не преодолел квалификацию. Затем продолжил борьбу в Лиге Европы, но уступил плейоф турниру "Олимпиакоса". Победитель определился в серии пенальти (3:1).

Читайте также:

Вадуц – Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Ушел за кораблем: российского футболиста армянского клуба не пустили в Литву на матч еврокубков