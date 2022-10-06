С Поповым и Бесединым: "Динамо" назвало стартовый состав на третий матч в Лиге Европы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и французского "Ренна" на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23.

В четверг, 6 октября, киевское "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 сыграет против французского "Ренна".

Команды определились со стартовыми составами на матч.

С первых минут сыграет защитник Денис Попов и форвард Артем Беседин.

"Ренн" : Манданда, Меллинг, Теате, Родон, Ассинон, Террье, Тэт, Угочукву, Бурижо, Гуйри, Мойер.

Запасные : Алемдар, Сален, Трюффер, Калимуэндо-Мюинг, Ву, Белосьян, Аблен, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Франкуаз.

"Динамо" : Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Беседин, Цыганков.

Запасные : Нещерет, Игнатенко, Овчаренко, Бурда, Перрис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тимчик, Сирота.

Матч "Ренн" – "Динамо" Киев начнется сегодня, 6 октября, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

В другом матче группы B турецкий "Фенербахче" примет кипрский клуб АЭК Ларнака. Эта встреча также начнется 6 октября в 22.00 по киевскому времени.

"Динамо" в группе Лиги Европы: турнирное положение

После двух стартовых туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЭК Ларнака (3) – на третьей позиции.

Поединки 4-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 13 октября: "Динамо" – "Ренн", АЭК Ларнака – "Фенербахче".

Напомним, в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЭК.

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