С Поповым и Бесединым: "Динамо" назвало стартовый состав на третий матч в Лиге Европы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и французского "Ренна" на матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23.
В четверг, 6 октября, киевское "Динамо" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 сыграет против французского "Ренна".
Команды определились со стартовыми составами на матч.
С первых минут сыграет защитник Денис Попов и форвард Артем Беседин.
"Ренн" : Манданда, Меллинг, Теате, Родон, Ассинон, Террье, Тэт, Угочукву, Бурижо, Гуйри, Мойер.
Запасные : Алемдар, Сален, Трюффер, Калимуэндо-Мюинг, Ву, Белосьян, Аблен, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Франкуаз.
"Динамо" : Бойко, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Беседин, Цыганков.
Запасные : Нещерет, Игнатенко, Овчаренко, Бурда, Перрис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тимчик, Сирота.
Матч "Ренн" – "Динамо" Киев начнется сегодня, 6 октября, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.
В другом матче группы B турецкий "Фенербахче" примет кипрский клуб АЭК Ларнака. Эта встреча также начнется 6 октября в 22.00 по киевскому времени.
"Динамо" в группе Лиги Европы: турнирное положение
- После двух стартовых туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЭК Ларнака (3) – на третьей позиции.
- Поединки 4-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 13 октября: "Динамо" – "Ренн", АЭК Ларнака – "Фенербахче".
Напомним, в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЭК.
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