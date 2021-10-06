С прицелом на возврат титулов: Ломаченко согласовал с Комми условия боя — ESPN

С прицелом на возврат титулов: Ломаченко согласовал с Комми условия боя — ESPN

Их дуэль состоится 11 декабря.

Украинский боксер Василий Ломаченко согласовал условия боя с с бывшим чемпионом мира по версии IBF ганцем Ричардом Комми.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, поединок между Ломаченко и комм состоится 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Интересно, что оба боксера ранее проиграли Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В команде украинца надеются, что победа над Комми позволит Ломаченко заполучить реванш с Лопесом.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может произойти уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 — нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;

Комми выиграл 30 поединков (27 — досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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