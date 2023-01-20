С провальным легионером и Супрягой: "Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Турцию

Киевское "Динамо" отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где будет готовится ко второй части сезона-2022/23.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

Отметим, что наставник столичного клуба Мирча Луческу взял с собой в Турцию также форвардов Бенито и Владислава Супрягу. Нигериец летом 2022 года вернулся к киевлянам после аренды в хорватской "Горице", однако с тех пор вообще не играл за "бело-синих".

В свою очередь, Супряга провел вторую часть прошлого сезона в аренде в итальянской "Сампдории", но сыграл за генуэзский клуб лишь в одном матче.

Состав "Динамо" на зимний тренировочный сбор в Турции

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Тимчик, Вивчаренко, Попов, Забарный, Сирота, Боль, Дубинчак, Кравченко, Бурда, Кендзера.

Полузащитники: Царенко, Назар Волошин, Яцык, Шепелев, Кабаев, Андриевский, Сидорчук, Гармаш, Караваев, Бенито, Диалло, Лонвейк, Перрис, Буяльский.

Нападающие: Супряга, Ванат, Кулач, Беседин.

В этом месяце "бело-синие" сыграют в Турции три контрольных матча. Соперниками команды Мирчи Луческу станут венский "Рапид" (24 января), словенский "Марибор" (28 января) и австрийская "Аустрия Лустенау" (31 января). Позже станут известны оппоненты столичного клуба в февральских спаррингах.

Первую часть сезона "Динамо" завершило третье место в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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