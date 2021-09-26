С рассечением у Александра и гематомой у Энтони: Усик и Джошуа встретились после боя (видео)

Соперники проявили друг к другу уважение.
Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO украинец Александр Усик встретился с британцем Энтони Джошуа после их очного боя.
Соперники обменялись рукопожатиями и сделали совместный снимок в подтрибунном помещении стадиона "Тоттенхэм Хотспур", где и состоялся их поединок. На снимке отчетливо видны рассечение у украинца и гематому под правым глазом у британца.
Respect #JoshuaUsyk pic.twitter.com/ubb7T4JTEB— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
Также появилось видео момента встречи боксеров, во время которой оба сказали: "Скоро увидимся".
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения.