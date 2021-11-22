С рекордным преимуществом в истории: определен лучший молодой футболист Европы

Ему всего 18 лет.

Стал известен победитель награды "Golden Boy-2021", которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Так, по информации Tuttosport, являющейся организатором этой премии, триумфатором стал вундеркинд испанской " Барселоны " – Педри.

Отметим, что этому футболисту всего 18 лет, но он уже полноценный исполнитель основного состава "блаугранас".

В борьбе за победу в этой престижной номинации Педри опередил Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии", Карима Адейеми из австрийского "Зальцбурга", Эдуардо Камавинга из "Реала" и других молодых звезд. По итогам финального голосования Педри набрал 318 баллов, что на 199 больше, чем у Беллингема, занявшего второе место. Это рекордное преимущество в истории премии. Из 40 голосующих авторитетных журналистов со всего мира сразу 24 поставили его на первое место, еще девять – на второе и три – на третье.

Педри перешел в "Барселону" в 2019 году из "Лас-Пальмаса" за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек стал основным футболистом "блаугранас", сыграв в 53 матчах, забив четыре мяча и отдав шесть результативных передач. Педри провел десять матчей за сборную Испании, с которой дошел до полуфинала чемпионата Европы-2020.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел четыре игры и еще не отличался результативными действиями. В настоящее время он восстанавливается от рецидива травмы, его возвращение к игре ожидается не раньше, чем через месяц.

В прошлом году звание лучшего молодого игрока Европы получил норвежец Эрлинг Голланд из дортмундской "Боруссии".

из дортмундской "Боруссии". В 2019 году лауреатом премии стал португальский форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в топ-15 финального списка ;

Украинский вратарь ; Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Педри в 80 миллионов евро. Он является вторым самым дорогим игроком "Барселоны" после нидерландца Фрэнки Де Йонга (90 млн). Недавно Педри с клубом согласовал новый контракт, имеющий рекордную сумму отступных в истории каталонцев.

Добавим, что в этом году в топ-40 номинантов на победу в "Golden Boy" попали и два украинских игрока — Илья Забарный ("Динамо") и Михаил Мудрик ("Шахтер").