С самым титулованным футболистом планеты, но без звезды "Ливерпуля": сборная Бразилии объявила заявку на ЧМ-2022

Главный тренер "селесао" Тите определился с футболистами, которых возьмет на Мундиаль в Катаре.

Стала известна заявка сборной Бразилии на Чемпионат мира по футболу 2022 года, который уже 20 ноября начнется в Катаре.

В нее вошли 26 футболистов – именно такое количество предусмотрено регламентом турнира.

Отметим, что наставник "желто-зеленых" Тите решил взять на Мундиаль ветерана сборной — 39-летнего Дани Алвеса, который является самым титулованным футболистом мира.

В то же время в заявке не нашлось места звездному форварду "Ливерпуля" Роберто Фирмино, а также хавбеку "Астон Виллы" Фелиппе Коутинью.

Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Вевертон ("Палмейрас").

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все – "Ювентус"), Алекс Теллес ("Севилья"), Дани Алвес ("Пумас"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Тиаго Силва ("Челси").

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба – "Манчестер Юнайтед"), Эвертон Рибейро ("Фламенго"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Бруно Гимараес ("Ньюкасл").

Нападающие: Антони ("Манчестер Юнайтед"), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба – "Арсенал"), Неймар (ПСЖ), Педро Абреу ("Фламенго"), Рафинья ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм") Родриго, Винисиус Жуниор (оба – "Реал").

ЧМ-2022 состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В матче-открытии мирового первенства сборная страны-хозяйки турнира встретится с Эквадором.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне – июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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