С Шепелевым и Буяльским: стали известны стартовые составы команд на матч "Динамо" – "Штурм"

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и австрийского "Штурма" на первый поединок 3-го отборочного ранда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В среду, 3 августа, "Динамо" Киев продолжит борьбу в квалификации Лиги чемпионов. "Бело-синие" будут противостоять австрийскому "Штурму" в рамках 3-го раунда квалификации турнира.

Команды определились со стартовыми составами на первую встречу.

"Динамо": Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак — Шапаренко, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Буяльский.

Запасные : Нещерет, Бойко, Овчаренко, Боль, Ванат, Яцик, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тимчик, Сирота.

"Штурм": Зибенхандль — Газибегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гирлендер, Прасс — Горват — Саркария, Гейлунн.

Запасные : Шютценауэр, Джулиани, Боркович, Демак, Ороц, Кронбергер, Инголич, Линг, Шнегг, Фусейни, Любич, Вельс.

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Напомним, что победитель противостояния "Динамо" – "Штурм" сыграет с победителем пары "Бенфика" – Митьюлланд в плейофе квалификации Лиги чемпионов.

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