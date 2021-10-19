С сильнейшей командой планеты: сборная Украины по футзалу узнала соперников в группе на Евро-2022

С сильнейшей командой планеты: сборная Украины по футзалу узнала соперников в группе на Евро-2022

Матчи финального турнира будут сыграны с 19 января по 6 февраля.

Сборная Украины по футзалу узнала имена соперников на групповой стадии в рамках финальной части Чемпионата Европы-2022.

Так, "сине-желтые" попали в квартет A, где им предстоит встретиться с Нидерландами, победителем плей-офф между Сербией и Беларусью и действующими чемпионами континента и мира — сборной Португалии. Отметим, что во время жеребьевки украинцы были посеяны в третьей корзине.

Вашему вниманию результаты всей жеребьевки Евро-2022.

Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия

Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на Евро-2022 с первого места своей отборочной группы. Украинцы дважды проиграли хорватам и досрочно финишировали вторыми.

Интересно, что ранее был отменен стартовый матч сборной Украины в квалификации Евро-2022 против датчан, которые не смогли вылететь на игру из-за коронавирусных ограничений.

стартовый матч сборной Украины в квалификации Евро-2022 против датчан, которые не смогли вылететь на игру из-за коронавирусных ограничений. Позже УЕФА принял решение о переносе игры: встреча состоялась 8 апреля и завершилась разгромной победой украинцев со счетом 8:2.

КОГДА ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

Матчи финального турнира Евро-2022 состоятся в нидерландских городах Амстердаме и Гронингене 19 января — 6 февраля 2022 года.

— 2022 года. 16 сборных будут разбиты на четыре группы. Две команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.

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