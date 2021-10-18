С Супрягой: "Динамо" объявило заявку на важнейшую битву с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Всего в списке присутствуют 24 исполнителей.
Киевское "Динамо" отправилось в Испанию на поединок 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Барселоны".
Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
Отмечается, что в Каталонию тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял 24 футболистов. Нашлось место и для форварда Владислава Супряги, которого румынский специалист недавно заменил под конец первого тайма в матче Чемпионата Украины против "Львова" (4:1).
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Итак полная заявка киевлян выглядит следующим образом:
Вратари: Бойко, Бущан;
Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;
Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;
Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.
✈️ Отправляемся в Барселону в таком составе #UCL #BarcelonaDynamo pic.twitter.com/w20TO95FSt— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 18 2021
Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U-19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиги УЕФА.
- Поединок "Барселона" — "Динамо" состоится 20 октября в 19:55 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры;
- В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).
- "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).
- В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).
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