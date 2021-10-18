С Супрягой: "Динамо" объявило заявку на важнейшую битву с "Барселоной" в Лиге чемпионов

С Супрягой: "Динамо" объявило заявку на важнейшую битву с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Всего в списке присутствуют 24 исполнителей.

Киевское "Динамо" отправилось в Испанию на поединок 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Барселоны".

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Отмечается, что в Каталонию тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял 24 футболистов. Нашлось место и для форварда Владислава Супряги, которого румынский специалист недавно заменил под конец первого тайма в матче Чемпионата Украины против "Львова" (4:1).

Смотрите также: Групповой этап Лиги чемпионов: все матчи и турнирные таблицы

Итак полная заявка киевлян выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный;

Полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, Де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо;

Нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес.

Вместе с основной командой в Барселону отправилось "Динамо" U-19, которое также в среду проведет свой матч Юношеской Лиги УЕФА.

Поединок "Барселона" — "Динамо" состоится 20 октября в 19:55 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры;

В первом туре "Динамо" драматически сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), а затем крупно проиграло "Баварии" (0:5).

с "Бенфикой" (0:0), а затем "Баварии" (0:5). "Барселона" в стартовом поединке уступила "Баварии" (0:3), а во втором туре потерпела поражение от "Бенфики" (0:3).

"Баварии" (0:3), а во втором туре от "Бенфики" (0:3). В прошлом сезоне судьба также свела "Динамо" и "Барселону" в одной группе Лиги чемпионов. Тогда киевский клуб проиграл оба матча (1:2 в Испании и 0:4 в Украине).

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку