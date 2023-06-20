С травмированным Мудриком: молодежная сборная Украины прибыла в Бухарест для участия в Евро-2023

Молодежная сборная Украины (U-21) прибыла в румынский Бухарест, где вскоре проведет поединки группового этапа финального турнира Евро-2023.

К расположению нашей "молодежки" также присоединились игроки взрослой сборной, которые попали в заявку на континентальное первенство. Это голкипер Анатолий Трубин, полузащитники Георгий Судаков и Михаил Мудрик, а также форвард Владислав Ванат.

Стоит отметить, что участие Мудрика в молодежном чемпионате Европы остается под вопросом. После матча 4-го тура отбора на Евро-2024 против Мальты главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что у вингера "Челси" есть повреждение, которое может помешать ему сыграть на турнире.

"Михаил вчера на тренировке почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Сегодня на разминке он попробовал, сказал, что все хорошо, но перед тем, как выпускать его на поле, он сказал, что не может.

Потому под большим вопросом его участие в Евро. Он сам должен решать. Он очень хочет поехать. Если он восстановится, поможет нашей сборной", – сказал Ребров в комментарии Суспильне Спорт.

Кроме того, главный тренер украинской "молодежки" Руслан Ротань сделал вынужденную замену в заявке команды на Евро-2023.

Как сообщает УАФ, полузащитник "Александрии" Николай Михайленко получил травму (комбинированное повреждение связок коленного сустава). Вместо него в заявку сборной Украины вошел защитник "Черноморца" Владимир Салюк.

На групповой стадии финального турнира Евро-2023 соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия. Все матчи с участием украинской сборной пройдут в Бухаресте.

Наша "молодежка" начнет турнир 21 июня матчем против Хорватии. После этого команда Ротаня сыграет с Румынией (24 июня) и Испанией (27 июня).

Расписание матчей сборной Украины (U-21) на Евро-2023

21 июня, 19:00: Украина – Хорватия

24 июня, 19:00: Румыния – Украина

27 июня, 21:45: Испания – Украина

Всего на будущем молодежном континентальном первенстве сыграют 16 национальных команд, которые разделены на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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