С тремя вратарями в запасе: "Днепр-1" объявил стартовый состав на матч Лиги конференций

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура групповой стадии Лиги конференций между "Днепром-1" и кипрским "Аполлоном".

В четверг, 27 октября, "Днепр-1" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет против кипрского "Аполлона".

Команды определились со стартовыми составами.

"Днепр-1" : Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихаленок, Танчик, Довбык;

Запасные : Кинарейкин, Рыбак, Юрчук, Логинов, Бузенелло, Когут, Кононов;

"Аполлон" : Йованович, Кабрал, Кирьяку, Йованович, Алесами, Колль, Шполярич, Питтас, Онженда, Йостен, Генти.

Отметим, что в запасе днепрян на матч 3 вратаря и всего 4 полевых игрока.

После четырех туров "Днепр-1" с 7 очками занимает вторую строчку своего квартета. АЗ возглавляет группу с 9 баллами, "Аполлон" (4) идет третьим. "Вадуц" (2) – последний.

Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 3 ноября: АЗ – "Днепр-1", "Аполлон" – "Вадуц".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с клубами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

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